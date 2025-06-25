Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İMO arasında protokol imzalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) arasında "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Teknik İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık, şehir planlama ve mühendislik hizmetlerinin mesleki kurallara uygun olarak yerine getirilebilmesi amacıyla iki kurum arasında protokol töreni düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, törende yaptığı konuşmada, protokolün Türkiye'de ilk defa yapıldığını belirtti.

Protokolün planlı, kurallı, kimlikli kentleşme hedefine atılmış somut bir adım olduğunu anlatan Böcek, "Kentleşme süreçlerinde bilimsel ve mühendislik verilerinin esas alınmasını, kentsel dönüşüm projelerinde teknik danışmanlık ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi, deprem başta olmak üzere afetlere karşı dayanıklı, güvenli, dirençli yapıların yaygınlaştırılmasını, mühendislik hizmetlerinin kalite standartlarının yükseltilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.