Manavgat'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Yangına, helikopter, 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaylaalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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