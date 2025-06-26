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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor

        AYŞE YILDIZ - Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:27
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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar buz müzesinde serinliyor
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        AYŞE YILDIZ - Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı Antalya'da tatilciler, sahillerde denize girerek ya da sıfırın altında 3 derece ısıdaki Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni ziyaret ederek serinliyor.

        Her yıl milyonlarca turist ağırlayan şehirde hava sıcaklığı 41, deniz suyu sıcaklığı 28 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar, plajlarda yoğunluk oluşturuyor.

        Özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıktan dolayı caddelerin çok sakinleştiği kentte yerli ve yabancı turistler, Antalya Akvaryum kompleksinde yer alan Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde serinleme imkanı buluyor.

        Buzda kayarak eğlenen ziyaretçiler, 50 ton buz kullanılarak yapılan Yivli Minare, Hadrian Kapısı, Apollon Tapınağı, Myra Antik Kenti gibi Antalya'nın simge heykellerini görüyor.

        Yaz sıcağında mont, pantolon ve koruyucu ekipmanlarla girilen Kar Dünyası ve Buz Müzesi'nde üşüyenler, elektrikli sobalar yardımıyla ısıtılan kafede kahve ve salep içerek ısınmaya çalışıyor.

        Konyaaltı Sahili'ne yürüme mesafesindeki Kar Dünyası ve Buz Müzesi, yılda 150 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlıyor.

        - "Soğuk olduğu için montla durabiliyorlar"

        Müzenin yetkilisi Volkan İnceoğlu, AA muhabirine, Antalya denince ilk olarak akla deniz ve sıcaklığın geldiğini söyledi.

        Misafirlere daha farklı deneyim sunduklarını anlatan İnceoğlu, dışarısı çok sıcakken tesiste buzda kayak ve kentin buzdan yapılan simge heykellerini görme imkanı sunduklarını belirtti.

        İnceoğlu, yazın yabancı misafirlerin daha ağırlıkta olduğunu, müzeye turların da düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Misafirlerimizin büyük bölümü denizde yüzdükten sonra bize geliyor. Burası belki de dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir deneyim sunuyor. Buzdan heykellerimiz, buzdan kaydıraklarımız var. Özellikle çocuklar kayıp eğlenebiliyor. Üşüdüğünüz zaman girip ısınabileceğiniz kafemiz de mevcut. Orada da sıcak şeyler yiyip içebiliyorsunuz. O yüzden misafirlerimiz burada uzun süreler vakit geçirebiliyor. Soğuk olduğu için burada montla durabiliyorlar."

        İnceoğlu, dışarısı 40 derece olsa da tesisin içinin sıfırın altında 3 derece olduğunu belirterek, "Misafirlerimiz, 'Yaz ayında ilk kez mont giyiyoruz.' diyor. Bu da tesisimizin bir özelliği. Mont, pantolon, koruyucu ekipman olmadan girerseniz içeride çok üşürsünüz." dedi.

        - "Mont giydim ama yine de üşüdüm"

        Ailesiyle Ankara'dan gelen Elif Derman da çocuklarının Kar Dünyası ve Buz Müzesi'ni çok sevdiğini ifade etti.

        Denizde yüzdükten sonra serinlemeye geldiklerini anlatan Derman, "Dışarısı çok sıcak, burada ayaklarım dondu, ilginç bir duygu. Çocuklar kayarken ısınmak için kafeye girdim." dedi.

        Buzda kayan çocuklardan 9 yaşındaki Ahmet Hamdi de eğlenceli vakit geçirdiğini, mont giymesine rağmen yine de biraz üşüdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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