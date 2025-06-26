Antalya'da "Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı" gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin turizm gelirini yakın gelecekte 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Alpaslan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi işbirliğiyle ATSO binasında gerçekleştirilen "Sağlık Turizmi Akdeniz Bölge Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye'nin turizmde 50 yılda sıfır noktasından çok önemli noktaya geldiğini belirten Alpaslan, yapılan çalışmalarla turizmde dünyanın en iddialı ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti.

Dünya Turizm Örgütünün geçen günlerde 2024 rakamlarını açıkladığını anımsatan Alpaslan, "Türkiye, dünyada en fazla turist ağırlayan 4. ülke konumuna geldi. Bu iyi başarı ve bu başarı tesadüf değil." ifadesini kullandı.

Alpaslan, ülkenin turizm gelirlerinin son 5 yılda daha da arttığını ve nitelikli turizm yapar hale geldiklerini kaydederek, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansının da bu başarıda önemli payı olduğunu dile getirdi.

Sektör temsilcileriyle önemli toplantılar düzenleyip Türkiye'nin turizmini değerlendirerek, bu atılımları nasıl gerçekleştirebilecekleri üzerine önemli çalışmalar yaptıklarından bahseden Alpaslan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımızın çok güçlü desteği oldu ve turizmi stratejik sektör ilan etti. Bizler de bu sayede Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğini arkamıza alarak turizm sektörümüzle beraber çok hızlı hareket ettik. Dünyadaki örnekleri dikkate alarak 2019 yılında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurmuş olduk. Burada hem kamu hem de özel sektörle çok güçlü karar alan yapıya sahip olduk. Son 5 yılda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı büyük başarılar, sonuçlar elde etti. Bildiğiniz gibi Türkiye 50 yılda çok önemli krizler yaşadı ve bu krizler çerçevesinde Türkiye turizmi çok ağır yaralanmalar ve sonuçlar içerisine girdi. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulduktan sonra krizlere karşı duyarlı olduk, güçlü yapı elde ettik. Pandemi sürecinde bırakın seyahat etmeyi, evden bile çıkamadık. Buna rağmen Türkiye Turizm ve Tanıtım Geliştirme Ajansının yaptığı çalışmalarla o süreçte biz dünyada pandemide en az daralan, sonrasında en hızlı büyüyen ülke olduk."

Bu süreçte uygulamaya konulan Güvenli Turizm Sertifikası programının olağanüstü etki yaptığını belirten Alparslan, sistemin de dünyaya örnek olduğunu söyledi. Alpaslan, Antalya'nın ülke turizminin başkenti olduğunu ve dünyanın da önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkati çekerek, ürün çeşitliliğiyle bunu daha da büyük marka haline getirmek için çalıştıklarını vurguladı. - "Sağlık turizminde nitelikli hizmet verilirse pastadan çok büyük pay elde edilebilir" Türkiye'nin bugün 60 milyar dolar üzerinde turizm değerine sahip olduğunu bildiren Alpaslan, şöyle devam etti: "Türkiye'nin turizm potansiyelini düşündüğümüzde bununla değil, hedeflerimizi çok daha yükseltmek ve yakın gelecekte 100 milyar dolara çıkmak gibi bir hedefimiz var. Buna ulaşabilmek için Türkiye olarak Antalya'mızın yanında 81 ilimizde turizmde ürün çeşitliliğini artırarak, büyüterek bunu 100 milyar dolarlara ulaştırmamız lazım. Son dönemlerde kültür, inanç ve gastronomi çok önemli pay olarak öne çıkıyor ve bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Yine sağlık turizmi var ve çok büyük potansiyeli ifade ediyor.

Dünya nüfusunda gelişmişlik düzeyi ve kişisel refahı yüksek olan ülkeler var. Bu insanlar için sağlık son derece önemli, bu anlamda nitelikli hizmetler verebilirseniz bu pastadan çok büyük paylar elde edebilirsiniz. Türkiye olarak nitelikli sağlık kuruluşları, personel ve turizmdeki bu imkanlarla bu pastadan çok daha fazla pay alarak toplam turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara çıkarmak istiyoruz, bunun için bu sağlık turizmine önem veriyoruz." Bu çerçevede çalışmanın çok önemli tarafı olan Sağlık Bakanlığıyla uyumlu şekilde çalıştıklarını dile getiren Alpaslan, iki bakanlık olarak sağlık turizminde neler yapabileceklerini gözden geçirdiklerini, protokol imzaladıklarını aktardı. Türkiye'nin bütün potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek sağlık turizminde alacakları payı üst noktalara çıkarmak istediklerini vurgulayan Alpaslan, "Sağlık alanında sertifikasyon oluşturulması bizim en önemli amacımız. Uluslararası sertifika tarafından da garanti altına alınmış sertifika programını inşallah önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm alanlarda hayata geçirmiş olacağız." diye konuştu.