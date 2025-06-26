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        Kumluca Tarım ve Orman Müdürü Akşit yangınlara karşı uyardı

        Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta orman yangını riskine karşı daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:17
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        Kumluca Tarım ve Orman Müdürü Akşit yangınlara karşı uyardı
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        Kumluca Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa Akşit, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta orman yangını riskine karşı daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

        Akşit, yaptığı açıklamada, orman yangınları açısından son derece riskli bir döneme girildiğini dile getirdi.

        Bu nedenle ormanlık alanlara yakın sera alanlarında yangına neden olabilecek kaynak, tamirat ve bakım işlerinin yapılmamasını öneren Akşit, "Orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı ve sera atığı yakılmaması için dikkatli olmak gerekiyor. Ormanı canımız gibi korumalıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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