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        Antalya'da kamu kurumları çalışanları voleybol turnuvasında mücadele etti

        Antalya'da kamu kurum ve kuruluşları arasında "Sağlık İçin Filedeyiz" sloganıyla düzenlenen 8. Geleneksel Voleybol Turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:13 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:47
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        Antalya'da kamu kurumları çalışanları voleybol turnuvasında mücadele etti
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        Antalya'da kamu kurum ve kuruluşları arasında "Sağlık İçin Filedeyiz" sloganıyla düzenlenen 8. Geleneksel Voleybol Turnuvası sona erdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Antalya Valiliğine bağlı kurumlar arasında gerçekleştirilen turnuvada, iki farklı kategoride 38 takım mücadele etti.

        Turnuvanın şampiyonluk müsabakaları, Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

        Turnuvada, Kadınlar Ligi finalinde Antalya Sağlık Spor Kulübü birinci oldu.

        Genel Kategori finalinde ise Antalya Emniyet Müdürlüğü takımı birincilik elde etti.

        İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, buradaki konuşmasında, sporun kardeşlik ve dostluk olduğunu söyledi.

        Geleneksel olarak düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Burada herhangi bir takım kazanmıyor esasen kardeşliğimiz, dostluğumuz, birliğimiz ve beraberliğimiz kazanıyor. Kazanan takımları kutluyor, müsabakaya katılan bütün katılımcıları tebrik ediyorum." dedi.

        Turnuvada derece elde edenler ile katılımcılara kupa, madalya ve plaketleri İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve beraberindeki protokol üyelerince takdim edildi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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