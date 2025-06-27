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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangınından Aksu ilçesindeki kontrol altına alındı, Alanya'daki yangına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:22 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:10
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        GÜNCELLEME 2 - Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı
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        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangınından Aksu ilçesindeki kontrol altına alındı, Alanya'daki yangına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

        İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

        Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

        - Aksu'daki yangın kontrol altında

        Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler yakındaki bir tarlaya sıçradı, buradaki zeytin, incir ve nar ağaçları yandı. Ormanlık alanda devam eden yangın, sera ve evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        İş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ederken, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

        Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

        Öte yandan yangının seraların yanındaki otluk alanda başladığı ileri sürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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