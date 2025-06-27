Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 7 noktada çıkan yangınlar hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alındı

        Antalya'nın Aksu, Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerindeki 7 noktada çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 7 noktada çıkan yangınlar hızlı ve etkin müdahaleyle kontrol altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Aksu, Alanya, Serik ve Kumluca ilçelerindeki 7 noktada çıkan anız ve orman yangınları ekiplerin, hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. Ekipler, 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale ederek, alevler evlere ve seralara sıçramadan yangını söndürdü.

        Yangında 1 hektar ormanlık alan ile tarladaki zeytin, incir ve nar ağaçları zarar gördü.

        Aksu ilçesinin Kumköy ile Yeşilkaraman mahallelerinde de orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekiplerin, hızlı ve etkili müdahalesiyle iki yangın da söndürüldü.

        Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi Şimşekler mevkisindeki ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü.

        Gedik Mahallesi'nde çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak, çevredeki zeytin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 2 dönüm zeytinlik ve 3 dönüm çalılık alan zarar gördü.

        - Kumluca'daki yangına ilk müdahaleyi öğrenci yurdu personeli yaptı

        Antalya'nın Kumluca ilçesi Kasapçayırı Mahallesi Demirci tepesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi yakınlardaki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu personeli gerçekleştirdi.

        Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, yangın söndürme işçileri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında yaklaşık 5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

        - Alanya'da alevler orman parka sıçramadan söndürüldü

        Alanya ilçesi Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde çıkan yangına 2 uçak, 3 helikopter, 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

        Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla alevler Kızılalan Kent Orman Parkı'na sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangında, 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Sakarya'da iki mahalle için tahliye kararı!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        Üvey kızına dışkı yedirdi! Cezası az bulundu!
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında yeni teklif belli oldu
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        Osayi-Samuel, Kartal oluyor!
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        İsrail Başsavcılığı Netanyahu'nun talebini reddetti
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Nelsson'un bonservisi belirlendi!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Zohran Mamdani nasıl kazandı
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da

        Benzer Haberler

        Darbettikleri Çağrı'yı yolda bırakıp ölümüne neden olmakla suçlanan 2 sanığ...
        Darbettikleri Çağrı'yı yolda bırakıp ölümüne neden olmakla suçlanan 2 sanığ...
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada çıkan yangınlar kontrol altında (3)
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada çıkan yangınlar kontrol altında (3)
        Antalya'da "Bilim Kafe" buluşma etkinliği gerçekleştirildi
        Antalya'da "Bilim Kafe" buluşma etkinliği gerçekleştirildi
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da mü...
        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da mü...
        'Halı, balkon ve araba yıkama yasaklasın' önerisi
        'Halı, balkon ve araba yıkama yasaklasın' önerisi
        Antalya'da darbettikleri kişinin otomobil çarpması sonucu ölümüne neden ola...
        Antalya'da darbettikleri kişinin otomobil çarpması sonucu ölümüne neden ola...