Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi sıcaktan bunalanları ağırlıyor

        Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgesi ve buz gibi suyuyla dikkati çeken Kurşunlu Şelalesi, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adresi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi sıcaktan bunalanları ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgesi ve buz gibi suyuyla dikkati çeken Kurşunlu Şelalesi, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adresi oldu.

        Kentte 1986'da keşfedilince tabiat parkı haline getirilen, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki şelale, yıl boyu akan doğal çağlayanıyla hayran bırakıyor.

        Minik gölleri, eşsiz florası, yaban hayatı, çağlayanıyla "Doğadaki saklı cennet" olarak nitelenen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, doğa tutkunları kadar sıcaktan bunalanları da ağırlıyor.

        Boyları 20 metreyi geçen ağaçların arasındaki patikalardan yürüyerek endemik bitkileri, 18 metre yükseklikten akan çağlayanı, minik şelaleleri görme imkanı bulan ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin tonlarının buluştuğu doğada güzel vakit geçiriyor.

        Günün stresinden ve sıcaklardan kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi, doğası ve dinginliğiyle huzurlu tatil deneyimi yaşatıyor.

        Kentte 42 dereceyi bulan sıcaktan bunalanlar ile tatil için gelen yerli ve yabancı turistler, şelaleyi ziyaret ederek asırlık ağaçların gölgesinde ve buz gibi suyunda serinleyebiliyor.

        - "Sıcak havayla ziyaretçi sayısı da arttı"

        Şelalenin işletme sorumlusu Cem Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklığının yükselmesiyle şelaleye gelen ziyaretçi sayısında önemli artış olduğunu söyledi.

        Kent merkezine göre şelalenin bulunduğu bölgenin daha serin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, geçen yıla göre ziyaretçi sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

        Şelaleyi ziyaret edenlerden Fatih Aykaç da Kırıkkale'den tatil için geldiğini, şelaleyi de görmek istediklerini anlattı.

        Şelalenin etrafındaki oturma alanlarında serinleme imkanı bulduklarını belirten Aykaç, "Şelalenin alt kısmında bulunan yosunlu mağarada su sesleri eşliğinde keyifli vakit geçirdik. Kent merkezi çok sıcak, burası serin." dedi.

        Zübeyde Aykaç da yazın böyle bir şelale ortamında serinlemenin iyi geldiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Engelli annesine erken emeklilik
        Engelli annesine erken emeklilik
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        2 aylık hamileydi... 3. kattan düşüp öldü! Emel'in ailesinden kan donduran iddia!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        Kritik uyarı: 9 il için "sarı" alarm! Sıcak ve fırtına!
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        HSK atama kararnamesi Resmi Gazete'de
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Dünyanın ilk aşk mektubu olabilir
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        6 katlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı, turistler tahliye edildi
        6 katlı otelin kazan dairesinde yangın çıktı, turistler tahliye edildi
        Kendiliğinden ortaya çıkan morluklar "lipödem"in belirtisi olabilir
        Kendiliğinden ortaya çıkan morluklar "lipödem"in belirtisi olabilir
        Alanya'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Alanya'da otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        'Yetkisiz SUP board işletmeleri tehlike yaratıyor'
        'Yetkisiz SUP board işletmeleri tehlike yaratıyor'
        75 yıllık atıl köy okulu, otizmli çocuklara yuva oldu
        75 yıllık atıl köy okulu, otizmli çocuklara yuva oldu
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Alanya'da otelde çıkan yangın söndürüldü