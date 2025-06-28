Doğal güzelliğiyle hayran bırakan Kurşunlu Şelalesi sıcaktan bunalanları ağırlıyor

Antalya'da doğal güzelliği, asırlık ağaçların serin gölgesi ve buz gibi suyuyla dikkati çeken Kurşunlu Şelalesi, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adresi oldu.

Kentte 1986'da keşfedilince tabiat parkı haline getirilen, şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki şelale, yıl boyu akan doğal çağlayanıyla hayran bırakıyor.

Minik gölleri, eşsiz florası, yaban hayatı, çağlayanıyla "Doğadaki saklı cennet" olarak nitelenen Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı, doğa tutkunları kadar sıcaktan bunalanları da ağırlıyor.

Boyları 20 metreyi geçen ağaçların arasındaki patikalardan yürüyerek endemik bitkileri, 18 metre yükseklikten akan çağlayanı, minik şelaleleri görme imkanı bulan ziyaretçiler, yeşilin ve mavinin tonlarının buluştuğu doğada güzel vakit geçiriyor.

Günün stresinden ve sıcaklardan kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi, doğası ve dinginliğiyle huzurlu tatil deneyimi yaşatıyor.