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        Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kayalıklara çarptı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 29.06.2025 - 19:17
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        Antalya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü kayalıklara çarptı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Varan Turizm firmasına ait Hasan Şahin'in kullandığı 06 VT 385 plakalı otobüs, Kaş-Kalkan D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan yolcular ve otobüs firmasının personeli ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı.

        İlk belirlemelere göre kazada yaralanan, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişi Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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