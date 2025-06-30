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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 07:08 Güncelleme: 30.06.2025 - 07:08
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

        Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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