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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 30.06.2025 - 11:10
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi.

        Alevlerin yaklaştığı evler tahliye edildi, bazı avokado ve zeytin bahçeleri yangın nedeniyle zarar gördü.

        Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine, yangının 30 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtti.

        Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangının yayılmadan 3 saat içerisinde kontrol altına alındığını dile getiren Korkutata, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışması yaptığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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