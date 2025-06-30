35. Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri başladı

Festival, bugün Ceza konseri ile devam edecek.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Finike Festivali ve Kabotaj Bayramı Şenlikleri, Erkan Sonel konseri ile başladı.

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