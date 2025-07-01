Finike Kaymakamı Çelik'ten 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 99. yılında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bunun, Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından dönüm noktası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Ulaşımdan taşımacılığa, turizmden balıkçılığa, üç tarafı mavi vatanla çevrili Türkiye'nin ekonomisi ve deniz ticareti için önemli yapı taşıdır. 1 Kasım 1937'de Meclisin açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözleriyle denizcilikte ülkemizin vizyonunu belirlemiştir. Havada, karada ve denizde her alanda var olan bir Türkiye, devlet ve millet olarak en büyük gayemiz. Bu hususta Türkiye’miz son yıllarda yapmış olduğu yerli ve milli, ileri teknoloji hamleleriyle havada, karada, denizde askeri ve savunma alanında büyük mesafeler almıştır."