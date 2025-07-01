Serik'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kamil T. idaresindeki 07 ADF 057 plakalı hafif ticari araç, Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ayşe T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı, ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
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