Antalya Şehir Hastanesi AMATEM Kliniğinden farkındalık sergisi

Antalya Şehir Hastanesi Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) kliniği tarafından, "Uyuşturucuyla Mücadelede Hep Birlikteyiz" konulu sergi açıldı.

Toplumda farkındalık oluşturmak ve bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında hastanenin giriş alanında sergi düzenlendi.

Hastaların çizimleri, slogan çalışmaları ve bağımlılıkla mücadeleyi anlatan görsellerin yer aldığı sergide, bağımlılıkla mücadelede en önemli adımlardan birinin farkındalık olduğuna vurgu yapıldı.

Ziyaretçilere, sergi alanında bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, korunma yolları ve tedavi sürecine dair bilgi verildi.

AMATEM'in sorumlu hekimi Dr. Mustafa Nogay Coşkun, yaptığı açıklamada, bağımlılığın tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece tedavi kurumlarının değil, toplumun her kesiminin katkısını gerektiren süreç olduğuna değinen Coşkun, "Bu sergiyle toplumsal duyarlılığı artırmayı, bağımlılıkla mücadele eden bireylerin damgalanmadan desteklenmesi gerektiğini anlatmayı hedefledik." ifadesini kullandı.