Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Antalya'da nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçu kapsamında suçluların yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı üzerinden teşvik kredisi alma, devletten turizm desteği alma ve Milli Emlak üzerinden yer tahsisi yapma vaatleriyle 2 farklı kişiden toplam 2 milyon lira alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.Ö. ve Ö.Ö.E. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.