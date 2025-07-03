Alanya'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi Sanayi Sitesi'nde, eski araç lastiklerinin bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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