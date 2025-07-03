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        Antalya'da "Üç Adımda Zirveye" okul öncesi dönemde hentbol eğitimi başladı

        Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üç Adımda Zirveye" projesi kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sistemli hentbol eğitimi başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:10 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:10
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        Antalya'da "Üç Adımda Zirveye" okul öncesi dönemde hentbol eğitimi başladı
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        Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Üç Adımda Zirveye" projesi kapsamında, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik sistemli hentbol eğitimi başlatıldı.

        Türkiye'de ilk kez uygulanan projeyle, 55-68 ay aralığındaki çocuklar temel spor eğitimiyle tanışırken, erken yaşta sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

        2023-2024 eğitim öğretim yılında 10 pilot okulda yürütülen proje kapsamında yaklaşık 750 okul öncesi öğrencisine yetenek taraması yapıldı. Seçilen 80 öğrenci, antrenör Yunus Tokmak koordinasyonunda, yaş gruplarına uygun hazırlanan eğitim programı çerçevesinde hentbol branşına özgü temel becerileri öğreniyor.

        Eğitimler kapsamında çocukların hareket kabiliyetlerinin yanı sıra takım ruhu, öz güven, iletişim ve liderlik gibi alanlarda da gelişim göstermeleri hedefleniyor.

        Projeye ilişkin bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, hentboldaki "üç adım" teriminin, projede aynı zamanda eğitime dair cesur ve disiplinli bir yaklaşımın metaforu olarak kullanıldığını belirtti.

        Projenin çocukları yalnızca spora değil aynı zamanda hayata hazırladığını dile getiren Eriş, "Proje, çocuklarımızı sadece spora değil, yaşama ve geleceğe hazırlayan bütüncül bir modeldir." dedi.

        Okul öncesi dönemin bireyin fiziksel ve zihinsel temellerinin atıldığı en önemli evrelerden biri olduğuna işaret eden Eriş, çocukların hayata daha güçlü bireyler olarak hazırlanmasını hedefleyen projelere öncelik verdiklerini söyledi.

        Proje sayesinde erken yaşta spora katılımın artırılması, çocukların sportif beceriler kazanmasının yanı sıra milli hentbol takımlarının altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilerleyen süreçte projeyi daha fazla okulda uygulamayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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