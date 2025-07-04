İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Antalya'da istişare toplantısına katıldı:

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, polis, jandarma ve sahil güvenliğin en büyük zırhının hukuk olduğunu söyledi.

Sağlam, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda il ve ilçe insan hakları kurulu üyeleri ve yerel basın temsilcileriyle yaptığı istişare toplantısında, kentin barındırdığı sosyal çeşitlilik, yoğun göç hareketliliği ve güçlü uluslararası etkileşim ağıyla yalnızca bir şehir olmanın ötesinde, kamu yönetimi açısından dikkatli planlama ve öngörülü yaklaşım gerektiren stratejik bir merkezi konumunda olduğunu belirtti.

Kentte güvenlik hizmetlerinde daha özenli, kesintisiz ve stratejik bir yaklaşımın kaçınılmaz bir gereklilik olduğuna dikkati çeken Sağlam, Antalya'da kolluk hizmetlerinin yerli ve yabancı herkese güven veren rutin hizmetlerin yanı sıra devletin en temel değerleri olan hukuk, adalet, insan haklarını sokakta görünür kılarak sembolik bir misyon da üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve insan odaklı kamu yönetimi anlayışının güvenlik ile temel hak ve özgürlükler arasında dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yönetim modelinin oluşmasına öncülük ettiğine dikkati çeken Sağlam, Kolluk Gözetim Komisyonunun bu vizyonun sahada hayata geçirilmesine katkı sunan kurumsal bir yapı olarak görev yaptığını vurguladı.