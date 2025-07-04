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        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:43
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        Alanya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        M.M.A. idaresindeki 06 CRS 360 plakalı otomobil, Dinek Mahallesi D-400 karayolunda A.Y. kontrolündeki 07 CDG 667 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, M.M.A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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