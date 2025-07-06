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        Kumluca'da 3. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 09:32 Güncelleme: 06.07.2025 - 09:37
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        Kumluca'da 3. Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri başladı.

        Baysı Mahallesi'ndeki festivalin açılışına, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

        Başkan Avcıoğlu, etkinliğin gelecek yıllarda daha güzel olacağına inandığını söyledi.

        Geçmiş kültürlerin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Avcıoğlu, etkinlikte bölge kültürünü yansıtan oyun, eğlence ve oyunlar düzenlediklerini kaydetti.

        Baysı Mahallesi Muhtarı Halime Kaya da kültürlerini yaşatmak amacıyla festivali düzenlediklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından çocuklar arasında ipte elma yeme, şişeye kalem sokma, takalak dökme ve toplama, koca ayak, eşek yükleme, çamaşır serme, kule yıkma yarışmaları yapıldı.

        Festivalin ikinci gününde ise çeşitli yarışmalar yapılacak, yöresel sanatçılar konser verecek.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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