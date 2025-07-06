Plaj hentbolunda 17 Yaş Altı EHF Avrupa Şampiyonası sona erdi
17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu.
17 Yaş Altı EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda erkeklerde Almanya, kadınlarda İspanya birinci oldu.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 9 ülkeden 18 takım katıldı.
Erkeklerde finalde İspanya'yı 18-16 ve 18-15'lik setlerle 2-0 yenen Almanya şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Çekya elde etti.
Kadınlarda finaldeki rakibi Norveç'i 28-20 ve 17-14'lük setlerle 2-0 mağlup eden İspanya, şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncü sırada ise Fransa yer aldı.
Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi.
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