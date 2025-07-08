Antalya'da çöp konteynerinde yanmış köpek ölüsü bulundu

Sadi Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumla yangını söndürdükten sonra kötü kokunun gelmesi üzerine çöp konteynerinin içerisine baktığını ifade etti.

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