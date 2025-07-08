Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde satış reyonu kuruldu

Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.

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