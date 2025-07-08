Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde satış reyonu kuruldu
Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.
Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.
Yeşil Cami önünde hafta içi hizmet veren satış reyonuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.
Tan, ilçe sakinlerini reyona beklediklerini dile getirdi.
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