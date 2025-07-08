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        Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde satış reyonu kuruldu

        Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:10
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        Elmalı Halk Eğitim Merkezi'nde satış reyonu kuruldu
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        Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce satış reyonu kuruldu.

        Yeşil Cami önünde hafta içi hizmet veren satış reyonuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

        Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Ayşe Tan, reyonda takı tasarım, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, koza, filografi, tel kırma gibi kurslarda yapılan çalışmaların satışa sunulduğunu belirtti.

        Tan, ilçe sakinlerini reyona beklediklerini dile getirdi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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