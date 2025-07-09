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        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Kaş'a geldi

        Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:44 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:52
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        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Kaş'a geldi
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        Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.

        Kaş'taki körfeze yanaşan 335 metrelik gemide, çoğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personel bulunduğu belirtildi.

        Marmaris'ten gelen gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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