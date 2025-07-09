"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Kaş'a geldi
Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.
Malta bayraklı "Aroya" kruvaziyeri Antalya'nın Kaş ilçesine geldi.
Kaş'taki körfeze yanaşan 335 metrelik gemide, çoğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personel bulunduğu belirtildi.
Marmaris'ten gelen gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.
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