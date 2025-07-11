EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye grup maçlarında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.
EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda Türkiye grup maçlarında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu.
Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda A Milli Erkek Plaj Hentbolu Takımı, 6'şarlı iki gruptan oluşan ana gruptaki üçüncü maçında Polonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 25-20 ve 24-14'lük setlerle maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.
Çeyrek final biletini kaybeden milliler, 9-12'ncilik maçlarında Norveç ekibiyle pazar günü karşılaşacak.
A Milli Kadın Plaj Hentbolu Takımı ise teselli grubundaki ikinci maçında Slovakya ile mücadele etti.
İlk seti 23-10, ikinci seti de 20-17 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Milliler, grubundaki üçüncü maçında yarın Hırvatistan ile kozlarını paylaşacak.
- Erkek ve kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi
Erkeklerde Fransa-Hırvatistan, Danimarka-İspanya, Macaristan-Portekiz ve Almanya-İtalya yarı finale çıkmak için mücadele edecek.
Kadınlarda ise Almanya-Yunanistan, Hollanda-Norveç, Fransa-İspanya ve Macaristan-Danimarka çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.
Şampiyona, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.