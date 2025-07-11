Antalya'da aslanın saldırması sonucu yaralanan kişi taburcu edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayvan parkından kaçan aslanın saldırması sonucu yaralanan Süleyman Kır, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahı Dr. Mertcan Karagül, gazetecilere, yaklaşık 5 gündür tedavi gören Kır'ın, aslan saldırısına bağlı çoklu yaralanmalar nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi.

Hastanın kulak bölgesinde tam kesi, yüz, gövde ve bacaklarında çeşitli yaralanmalar bulunduğunu belirten Karagül, "Enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kapalı pansuman uyguladık. Yaraların bakımı yapıldı, yakın takip altında tuttuk. Yatarak tedavisi sona erdi ve hastamızı taburcu ettik. Süreci ayaktan sürdüreceğiz. Kısa aralıklarla kontrole çağıracağız, antibiyotik tedavisi devam edecek." dedi.

Süleyman Kır ise kendisiyle ilgilenen tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Akdeniz Üniversitesi yönetiminden doktorlarına, sağlık çalışanlarına kadar herkese minnettar olduğunu dile getiren Kır, "Vücudumda saymakla bitmeyen dikiş izleri var. Bu süreci atlattık ama şimdi hukuki süreç başlayacak. Maddi ve manevi anlamda suçluların ceza alması için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.