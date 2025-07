Türk Halk Müziğinde Anadolu'nun güçlü sesi: Sümer Ezgü

SÜLEYMAN ELÇİN/RABİA SAPMAZ - Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Sümer Ezgü, "İlvanlım", "Cemilem" ve "Anadolu'dan geldik" adlı türkülerinin, müzik hayatının en önemli üç eseri olduğunu söyledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde öğretmen bir baba ile ev hanımı annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ezgü, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaya başladı.

Kendi anlatımıyla ilk olarak ters çevirdiği tencereleri bateri gibi kullanarak müzik hayatına adım atan Ezgü, 7 yaşında melodika çalmaya başladı. İlkokul yıllarında babasının görevi gereği gittiği Gümilcine'de mandolin, Bucak'taki ortaokul yıllarında ise bağlama dersi alan Ezgü, aynı zamanda halk oyunlarına da ilgi duymaya başladı.

Profesyonel olarak hentbol oynayan, voleybol, basketbol ve futbolla da ilgilenen Ezgü, TRT'nin sınavını kazanarak nota, yöresel tavırlar, halk müziği repertuvarı, batı ve klasik Türk müziği armonisi, halk edebiyatı, sahne estetiği, tiyatro, şan ve halk oyunları alanlarında dersler aldı.

Müzik hayatında, Avustralya'da Aborjinlerle, Rus müzisyenlerle, Almanya'da rock gruplarıyla ortak konserler vererek müziğin sınırların ötesinde olduğunu göstermeye çalıştığına dikkati çeken Ezgü, yerel çalgıların dünyanın her ülkesinde önemli olduğunu, çocuklara bağlama, cura, sipsi ve kaval gibi bu topraklara ait enstrümanların öğretilmesi gerektiğini vurguladı.

Çorum Alaca Çelebibağı Köyü türküsü olan "İlvanlım" ile tanındığını dile getiren Ezgü, "Bedirik türküsü gibi İlvanlımı da Musa Yenilmez'den derledim. İlvanlım bana müzik ödülü kazandırmıştı. Cemilem de çok sevildi. Cemilem benim için İlvanlım'dan sonra ikinci kilometre taşım oldu. Dünyanın her yerinde Cemilem seviliyor. Benim için üçüncü sacayağı diyebileceğim türküm de 'Anadolu'dan geldik' bestem. Bu türkü Anadolu birliğini, üretimini, gücünü savunurken aynı zamanda kardeş kavgası, aynı topraklarda düşman durmak, oyunlara gelmek gibi eleştirilerin de olduğu bir eserdir. Çocuklar için de tekerlemeli eserler yaptım. Gençler ve turistler için de eğlence merkezlerinde çalınması için türküleri yeniden düzenledim." ifadelerini kullandı.

"Sümer Ezgü bir türkü olsaydı 'Anadolu'dan geldik' olurdu" ifadesini kullanan Ezgü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O türkü benim özetimdir. Orada her şey var. Aslında ben müzik ayırt etmiyorum. Güzel olan her şeyi dinliyorum. Ruhuma hitap eden her şeyi dinliyorum. Kirli, bedenimi rahatsız eden, halka topluma iyilik sunmayan müziklere tahammül edemiyorum. Sahnede esrar içen, alkol alan halk konserlerinde genç çocuklara bu görselle konser veren insanları dinleyemiyorum. Musa Eroğlu'nun Mihriban eseri ile Muharrem Ertaş'ın Avşar bozlağını çok seviyorum. Benim için yazılmış gibi hissediyorum. Bu iki eser beni çok etkiliyor. Sahnede hiçbir zaman playback yapmıyorum. Seyirciyi aldattığımı düşünüyorum. Yapay zekayı müzikte kullananlar var ama yapay zeka kalbi kaburgalar arasındaki bir organ olarak görüyor. Gönül dediğimiz, titreşim yapan, bizi heyecanlandıran bir organ olarak görmüyor. Yapay zekadan yararlanılabilir ama insan dokunuşuna ihtiyaç var. İnsan ruhunun bir makine tarafından ne derece hissettirileceği konusunda şüphelerim var."

Ezgü, kurduğu sanat akademisinde de geleneksel enstrümanları, Batı enstrümanları, şan, resim, tiyatro, diksiyon, drama, halk dansı, bale ve Latin dansları, halk ve klasik Türk müziği korosu, çocuk korosu, müzik okulları hazırlık eğitimleri verdiklerini sözlerine ekledi.