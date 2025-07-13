Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.
Zeynep K. idaresindeki 07 BAN 084 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile 3 yaşındaki kızı E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan anne ve kızının genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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