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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 20:04 Güncelleme: 13.07.2025 - 20:04
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        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

        Zeynep K. idaresindeki 07 BAN 084 plakalı otomobil, Kökez Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile 3 yaşındaki kızı E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan anne ve kızının genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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