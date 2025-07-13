Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:32 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla falezlerdeki patika yoldan caddeye çıkmak isteyen E.A.Y, dengesini kaybederek kayalık alana düştü.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kayalık bölgeden yola taşınan E.A.Y, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansın bulunduğu parka taşındı.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Alanya'da denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandı
        Alanya'da denetimlerde 2 bin 140 sürücü ve yolcuya cezai işlem uygulandı
        Antalya'da imece usulü kazanlarda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı
        Antalya'da imece usulü kazanlarda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı
        Muratpaşa'da Turunç Masa'ya haziranda 20 binden fazla çağrı yapıldı
        Muratpaşa'da Turunç Masa'ya haziranda 20 binden fazla çağrı yapıldı