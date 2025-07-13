Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla falezlerdeki patika yoldan caddeye çıkmak isteyen E.A.Y, dengesini kaybederek kayalık alana düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kayalık bölgeden yola taşınan E.A.Y, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansın bulunduğu parka taşındı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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