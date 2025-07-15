Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:41 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 15 Temmuz dolayısıyla denizde Türk bayrağı açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Arama Kurtarma ekibi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde denizde dev Türk bayrağı açtı.

        Kaleiçi Yat Limanı'nda 10 kişilik dalgıç ekibi tarafından deniz yüzeyinde 9x16 metre ölçülerinde Türk bayrağı açılmasının ardından, su altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi lideri Ali Uygur, gazetecilere, 15 Temmuz'un unutulmaması için her yıl farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

        O gece yaşananları unutmadıklarını vurgulayan Uygur, "15 Temmuz gecesi hain kalkışmayı duyduğumuz anda Antalya'da ekip olarak harekete geçtik. O gece ilgili kurumların çevresinde nöbet tuttuk, direndik. Bugün de aynı inançla, aynı ruhla burada farkındalık oluşturmak istiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifalar diliyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü! Siyasilerden mesajlar
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        Terör örgütü FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        FETÖ soruşturmalarında 436 gözaltı kararı!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Osimhen'de son durum: Napoli'den flaş istek!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Asensio
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Yozgat'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Beşiktaş'tan Delgado teklifi!
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Kremlin'den Almanya açıklaması
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Soğuk kahve günde en fazla kaç bardak içilmeli?
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Migreni olanlar için yazı kurtaracak öneriler
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Kocaeli'de zincirleme kaza: 5 ölü, 1 yaralı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        Suveyda'da çatışmalar sürüyor
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        17.kattan çatıya çıkmak isterken can verdiler!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!
        Otel yöneticisinin yangından kaçış anı!

        Benzer Haberler

        Denizde Türk bayraklı '15 Temmuz' farkındalığı
        Denizde Türk bayraklı '15 Temmuz' farkındalığı
        Finike'de denizde su altı temizliği yapıldı
        Finike'de denizde su altı temizliği yapıldı
        Fenomenlerle kurulan bağ, harcamaları artırıyor
        Fenomenlerle kurulan bağ, harcamaları artırıyor
        Aracıyla hayvana çarpıp kaçmanın cezası 10 bin 385 TL
        Aracıyla hayvana çarpıp kaçmanın cezası 10 bin 385 TL
        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı (2)
        Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı (2)
        Manavgat Belediyesi'nde CHP'nin adayı Çiçek, başkan vekili oldu (2)
        Manavgat Belediyesi'nde CHP'nin adayı Çiçek, başkan vekili oldu (2)