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        Antalyaspor'da Ramzi Safuri'nin sözleşmesi uzatıldı

        Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.07.2025 - 17:19
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        Antalyaspor'da Ramzi Safuri'nin sözleşmesi uzatıldı
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        Antalyaspor, İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin sözleşmesini 2 sezon daha uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun 2 yıl daha kırmızı-beyazlı ekipte olacağı bildirildi.

        Açıklamada, "Futbolcumuz Ramzi Safuri'nin sözleşmesi, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzatılmıştır. Futbolcumuza kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." denildi.

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