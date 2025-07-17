Jennifer Lopez, Antalya konserinde özel repertuvarıyla hayranlarıyla buluşacak
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'daki konserinde özel repertuvar, sahne şovları ve kostümlerle sevenlerinin karşısına çıkacak.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'daki konserinde özel repertuvar, sahne şovları ve kostümlerle sevenlerinin karşısına çıkacak.
Regnum Carya Otel'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü pop yıldızı Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek.
6 yıl aradan sonra Antalya'ya gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek.
Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak. 1 Haziran'da kapılarını açan Regnum The Crown'un açılışına özel olarak sahne alacak Lopez'i, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek.
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