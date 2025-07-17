Jennifer Lopez, Antalya konserinde özel repertuvarıyla hayranlarıyla buluşacak

Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak. 1 Haziran'da kapılarını açan Regnum The Crown'un açılışına özel olarak sahne alacak Lopez'i, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek.

Regnum Carya Otel'den yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü pop yıldızı Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek.

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