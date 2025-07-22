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        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında genel sekreter yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:05
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        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında aralarında genel sekreter yardımcısının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, Aksu ilçesi Altıntaş mevkisindeki inşaatlara imar ve iskan verilmesi için müteahhitlerden rüşvet aldıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı S.T, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan T.K. ve bilgi işlem destek elemanı H.K. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binasındaki ofislerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 60 bin 700 lira, 2 bin 310 avro, 1280 İsviçre frangı ve 150 dolara el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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