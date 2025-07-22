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        Kırkpınar Başpehlivanı Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:38
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        Kırkpınar Başpehlivanı Okulu, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini söyledi.

        Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti. Okulu'ya ziyarette Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Erol Koca, antrenörü Kemal Yılmaz ve Kırkpınar Başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın da eşlik etti.

        Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri Antalya'ya getirdiğini anımsatan Okulu, "Bu yılki başarımı 3 yıl üst üste tekrarlayarak, altın kemeri kalıcı halde kentimize getirmek istiyorum. Bu konuda hocalarımın desteğiyle disiplinli bir çalışma yapıyorum. İnşallah seyircilerimizin de dualarıyla bunu başaracağıma inanıyorum." dedi.

        Kaymakam Bahadır Güneş de Okulu'yu başarısından dolayı tebrik ederek, güreşin son derece zor bir spor olduğunu ifade etti. Güneş, "Emek var, azim var, bireysel mücadele var. Gerçekten tüm bunların üstüne başarılı olabilmek çok güzel bir duygu. Kumlucalılar olarak çok mutlu olduk, gururlandık, Allah başarılarını daim etsin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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