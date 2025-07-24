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        Yeni Alanyalılar Platformu Artconcept'te stant açtı

        Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Artconcept Antalya Sanat Fuarı'nda, Yeni Alanyalılar Platformu'nun açtığı sanat galerisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:38 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:45
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        Yeni Alanyalılar Platformu Artconcept'te stant açtı
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        Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Artconcept Antalya Sanat Fuarı’nda, Yeni Alanyalılar Platformu'nun açtığı sanat galerisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Farklı ülkelerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı galeri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Küratörlüğünü görsel sanatlar öğretmeni ve heykeltıraş Mustafa Oktay'ın üstlendiği galeride, 31 eser sergilendi.

        Oktay, gazetecilere, stantta 12 sanatçının ahşap yakma, yağlı boya, sulu boya, akrilik, seramik, metal heykel çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

        Platform olarak 3 aydır fuara hazırlandıklarını belirten Oktay, "Fuarda şu anda Rusya, Ukrayna, İran, Türkiye ve Moldova'dan 31 eserimiz var. Bu çalışmaların hepsi orijinal. Sanatçıların kendi belleklerinden, yaşadıklarından, duygularından, kendi içlerinden süzerek ortaya koydukları çalışmalar bunlar. Benim de burada 2 tane heykelim var." dedi.

        Fuarda sanatın birleştiren gücünü göstermeye geldiklerini aktaran Oktay, barışı, iyiliği ve güzelliği sanatın diliyle ifade etmek istediklerini kaydetti.

        Sanat fuarı, 27 Temmuz'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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