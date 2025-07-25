Türk firması yüksek teknolojili güneş ekipmanı üretimi için 520 milyon dolar yatırım yapacak

GÜLŞEN ÇAĞATAY - Güneş enerjisi teknoloji firması CW Enerji, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 80 üzeri yerlilikle güneş paneli üretmek amacıyla HIT-30 kapsamında 520 milyon dolar yatırım yapacak.

Yüksek verimli "TOPCon High Efficiency" hücre teknolojisine sahip ekipmanların üretildiği fabrikada mevcut durumda faaliyette olan 1,2 gigavatlık kapasite, 2028'e kadar ikinci fazda 5 gigavata yükseltilecek.

Fabrikada, mevcut durumda güneş panelinin ingot ham maddesinden itibaren yüksek teknoloji gerektiren aşamalarıyla üretimi gerçekleştiriliyor. CW Enerji, bu kapsamda yüzde 80 üzeri yerlilikle güneş paneli üretmek için HIT-30 kapsamında 520 milyon dolar yatırım yapacak.​​​​​​​

- "HIT-30 ile güneş enerjisi sektörü güçlü destekleniyor"

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, AA muhabirine, şirketin faaliyete başlamasından bu yana güneş enerjisi sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları ürettiklerini belirtti.

Şirket olarak HIT-30 Yüksek Teknoloji Teşvik Programı kapsamında yer almaktan gurur duyduklarını vurgulayan Sarvan, "Ben gurbetçi bir aileden geliyorum. Almanya'da güneş enerjisi sektörünü öğrendim. Edindiğim tecrübe ile 2010'da Türkiye'de CW Enerji'yi kurup bugünlere getirdik. Güneş paneli üretimi ile başladık, teknolojinin gelişimi ve ülkemizin güneş enerjisini yaygınlaştırma hedefleriyle birlikte, üretimde çeşitliliğe yöneldik ve yüksek teknolojik ekipman üretimi ile bu işin toptancılığını da üstlendik." diye konuştu.

Sarvan, güneş enerjisi sektörüne önce bir akademi olarak başladıklarını, bir eğitim merkezi kurduklarını ve nitelikli eleman yetiştirdiklerini aktardı. Türkiye'nin 2030'a kadar yüksek teknoloji üretiminde küresel merkez olma hedefiyle geliştirilen HIT-30 Programı kapsamında güneş enerjisi sektörünün güçlüce desteklendiğini belirten Sarvan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisinde 120 gigavatlık kurulu güç hedefi var. Hedeflere ulaşmada biz de HIT-30 ile beraber yüzde 80 üzeri yerlilik üretimiyle ülkemizdeki KDV teşviki mevzuatına uygun bir şekilde panel üretimi gerçekleştireceğiz. Burada yaklaşık 520 milyon dolar gibi bir yatırım olacak. Güneş hücreleri burada yapılacak. Kimyagerlerimiz, enerji sistemi mühendislerimiz, fizikçilerimiz ve nitelikli elemanlarımız için ayrı bir iş dalı açılmış olacak. Ülkemizdeki ham madde tedarik zincirimiz de gelişecek. Üretimde ihtiyaç duyduğumuz gazlarımızı ve kimyasallarımızı ülkemizden tedarik edeceğiz. Böylelikle yerli üretici korunacak ve sağlıklı bir ekosistem oluşacak."

- Yüksek teknoloji ürünü Antalya'da üretiliyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yenilenebilir enerjide sanayici ülke olma hedefi ile şirketin yatırımlarını sanayi alanında yoğunlaştırdığına işaret eden Sarvan, "Antalya Organize Sanayi'de fabrikamızı satın aldık ve oraya 35-45 megavatlık bir üretim hattı kurduk. Güneş hücresi üretimi yanında bu teknolojinin diğer elemanlarına yönelik yatırımlarımızı da yaptık. EVA, alüminyum, cam, bağlantı kablosu yani junction box gibi diğer ürünleri de üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Sarvan, devlet teşvikleri ve kendi öz kaynakları ile güneş enerjisi sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımlar yaptıklarını anlattı. Güneş santralleri için alüminyum ürettiklerini ifade eden Sarvan, "Biz de alüminyum üretiyoruz ancak bizim tek işimiz güneş enerjisi santralleri için ihtiyaç duyulan alüminyumu üretmek. Panellerimizi daha yerli ve daha milli yapabilmek için bu unsurların da üretimini yapıyoruz. HIT-30 teşvikinden önce 5. Bölge teşviklerini aldık. Bu zamana kadar faydalandık. Devletimizin bu destekleri ile güneş enerjisi sektörü aslında ilerlemeye başladı. Yerli panel Türkiye'de üretiliyor, alt ekipmanlar Türkiye'de üretiliyor." ifadelerini kullandı.

- Küresel hücre fiyatları düştü Daha önce Uzak Doğu'dan ithal edilen ekipmanların Türkiye'de üretilmeye başlandığına işaret eden Sarvan, şöyle devam etti: "Çin ve ABD'nin üretim politikaları ve güneş enerjisi sektöründeki gelişmelerle hücre fiyatları düştü. Ancak bakır, gümüş, alüminyum gibi ham madde fiyatlarında da değişiklik yaşandı. Yenilenebilir enerji tüm ülkeler için bir devlet politikası oldu. Türkiye'de de sanayinin bu gelişmelerle güçlendirilmesi hedeflendi. Güneş enerjisi, geleceğin enerjisi. En yaygın kapasitesi olan, en sınırsız enerji kaynaklarından biri. Küresel anlamda hücre fiyatları 3 sente kadar düştü. Ancak ticari savaşlar bu alanlarda ilerledi. Biz şirket olarak boş durmadık. Almanya'nın Münih şehri ile ABD'nin Houston kentlerine firmalar kurduk. Buradan ülke bazında, ülke ihtiyaçlarına göre panel üretip satmaya başladık. Mevcut durumda 1,8 gigavatlık panel üretim kapasitemiz var. Yüzde 90'ını iç piyasada değerlendiriyoruz." Sarvan, güneş panellerinin yatırım teşvik belgesi kullanılabilen büyük endüstriyel çatı ve arazi projelerinde, akıllı evlerde, tarımda, sulamada, marine sistemlerinde kullanıldığını söyledi.