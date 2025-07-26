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        Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı

        FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:45 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:45
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        Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı
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        FIFA'da bulunan 16 dosyanın ödemesini tamamlayıp transfer engelini kaldıran Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 8 oyuncu transferini açıkladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından, Surinamlı milli futbolcu Kenneth Paal ile 3 yıllık, Hull City'den Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım ile birer yıllık, Rus milli futbolcu Georgi Dzhikiya 2 yıllık, Hüseyin Türkmen ile 1+1 yıllık, Borussia Mönchengladbach'tan Çekyalı Tomas Cvancara ile 1 yıllık, Hully City'den Doğukan Sinik ile 2+1 yıllık, ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Kayaarası ile de sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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