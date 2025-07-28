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        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 22:11 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:11
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        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı alınan kişilerle ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışmada, "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı.

        Öte yandan yapılan çalışma kapsamında ifadelerinin alınması için hakkında yakalama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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