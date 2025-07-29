Kumluca'da 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.
Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride 21 takım katıldı. Turnuvanın ilk karşılaşmaları Old Bad Gold ile Ati, Dört Silahşörler ile Merdiven Altı Şutörler takımları arasında yapıldı.
Maçları izleyen Kaymakam Bahadır Güneş, güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini belirterek, sporculara başarılar diledi.
Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da gençlerin enerjisini doğru alanlara yönlendirmek, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir turnuvada düzenlediklerini kaydetti.
Turnuva, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek final maçları ile sona erecek.
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