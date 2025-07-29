Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.

        Günay Sahil Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride 21 takım katıldı. Turnuvanın ilk karşılaşmaları Old Bad Gold ile Ati, Dört Silahşörler ile Merdiven Altı Şutörler takımları arasında yapıldı.

        Maçları izleyen Kaymakam Bahadır Güneş, güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini belirterek, sporculara başarılar diledi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da gençlerin enerjisini doğru alanlara yönlendirmek, onların sosyalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir turnuvada düzenlediklerini kaydetti.

        Turnuva, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek final maçları ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        Sanders Netanyahu'ya tepki gösterdi: Bu bir yalan
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Hollanda'dan İsrail'e sert adım!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya

        Benzer Haberler

        Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
        Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
        AK Parti'li Çokal'dan, CHP'li belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin açıkla...
        AK Parti'li Çokal'dan, CHP'li belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin açıkla...
        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı
        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı
        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...