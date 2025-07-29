Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        AK Parti'li Çokal'dan, CHP'li belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin açıklama:

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinde devam eden soruşturmalara ilişkin, Antalya'nın ve Manavgat'ın sahip olduğu güzel değerleriyle değil, şaibeler, yolsuzluklar ve rüşvet iddialarıyla anılmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Çokal'dan, CHP'li belediyelerdeki soruşturmalara ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Antalya Büyükşehir ve Manavgat belediyelerinde devam eden soruşturmalara ilişkin, Antalya'nın ve Manavgat'ın sahip olduğu güzel değerleriyle değil, şaibeler, yolsuzluklar ve rüşvet iddialarıyla anılmasının üzüntü verici olduğunu belirtti.

        Çokal, yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan yargı sürecinde olan ve masumiyet karinesi devam eden konular hakkında konuşmanın kendi tarzı olmadığını, ancak gerçeklerin de görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2023'te Manavgat'ta yaptığı konuşmada, "Manavgat Belediyesi nasıl yönetiliyorsa, Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" ifadelerinin bulunduğunu aktaran Çokal, şunları kaydetti:

        "Özel'in bu sözleri, bugün adeta kendi içinde bir itirafa dönüşmüştür. Aradan iki yıl bile geçmeden, o belediyenin başkanlarının ve meclis üyelerinin parti üyelikleri birer birer askıya alınmış, istifalar ardı ardına gelmiştir. Manavgat'ın adı, milyon avroluk rüşvetler, baklava kutularında ve kargo poşetlerinde taşınan paralar ve lüks villalarla anılır hale gelmiştir. Bugün aynı belediye, yolsuzluk ve zimmet iddialarıyla gündeme gelen, başkanından meclis üyelerine kadar birçok ismin istifa ya da ihraç süreciyle karşı karşıya kaldığı bir yönetim krizine dönüşmüştür. Söylemle eylem arasındaki bu derin çelişki, halkın güvenini derinden sarsmıştır. Ana ve ata toprağımın böyle kara manşetlerle gündeme gelmesi hepimizin yüreğinde derin yaralar açmıştır. 'Antalya'yı, Manavgat'ı dünyaya tanıtacağız' diyorlardı, evet, tanıttılar. Ama masmavi ırmaklarımızla, portakal bahçelerimizle değil, gazete manşetlerine yansıyan şaibeler, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla."

        Çokal, Antalya ve Manavgat'ın, CHP'li belediyelerin yıllardır süren ihmalinin ve vizyonsuz yönetim anlayışının ağır sonuçlarını yaşadığını savundu.

        Temel altyapı ve arıtma sorunlarının çözülmediğini, şehircilik anlayışının plansızlığa teslim edildiğini, vatandaşların ulaşıma ve temizliğe erişimde dahi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlatan Çokal, "Turizmin başkenti olması gereken Antalya, maalesef hizmetin değil şikayetin merkezi haline gelmiştir. Biz, hukuki sürece saygılıyız. Masumiyet karinesi esastır. Ancak kamuoyuna yansıyan görüntüler, ifadeler ve iddialar görmezden gelinemez. Ortaya saçılan her yeni bilgi, yerel yönetimin kamu kaynaklarının hangi ellerde nasıl savrulduğunu açıkça göstermektedir. Belediyecilik, halkın vergisiyle şahsi ikbal inşa etme alanı değildir. Hizmette zaaf, yönetimde şaibe, söylemde çelişki." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu

        Benzer Haberler

        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı
        Tahliye edilen dede ve torunları, yeni evlerine taşındı
        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Hastalığını öğrenince hayallerini ertelemedi
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Antalya'da gelinlikçi dükkanını ateşe vermeye çalışan kişi gözaltına alındı
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...
        Gürcü ve Türk çocuklarının dostluğunun anlatıldığı dizinin çekimleri Antaly...
        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı
        Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 kişi yakalandı
        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti
        Manavgat'taki yangınının üzerinden dört yıl geçti