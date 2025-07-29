Antalya'da bir kişi aracında ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Sedir Mahallesi Gazi Bulvarı'da park halinde bulunan otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Mustafa S'nin (61) hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa S'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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