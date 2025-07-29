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        Elmalı'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:37
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        Elmalı'da 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        H.T.'nin kullandığı 07 CCG 724 plakalı kamyonet ile İ.A. yönetimindeki 07 BSV 860 plakalı kamyonet, Bozhöyük Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücülerden H.T yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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