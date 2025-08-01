Antalya'da bu yıl 118 orman yangını çıktı

Bölgedeki en büyük orman yangınının 25 Temmuz'da Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çıktığına işaret edilen açıklamada, bu yangında 367 hektar ormanlık alan ve 38 hektar orman dışı ziraat alanının zarar gördüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınların 110'unda 1 ila 5 hektar arasında, 8'inde ise 5 hektar üzerinde alanın zarar gördüğü belirtildi.

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