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        Antalya'da bu yıl 118 orman yangını çıktı

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, kentte 1 Ocak-31 Temmuz'da çıkan 118 orman yangınında 540,2 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:37 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:37
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        Antalya'da bu yıl 118 orman yangını çıktı
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        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, kentte 1 Ocak-31 Temmuz'da çıkan 118 orman yangınında 540,2 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, yangınların 110'unda 1 ila 5 hektar arasında, 8'inde ise 5 hektar üzerinde alanın zarar gördüğü belirtildi.

        Bölgedeki en büyük orman yangınının 25 Temmuz'da Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde çıktığına işaret edilen açıklamada, bu yangında 367 hektar ormanlık alan ve 38 hektar orman dışı ziraat alanının zarar gördüğü bildirildi.

        Açıklamada, ayrıca 92 orman dışı ziraat alanı yangınında 81 hektarda zarar oluştuğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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