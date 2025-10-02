Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

