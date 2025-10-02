Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:01
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

        Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.

        Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.

        Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

