Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Kırmızı-beyazlılar, ligdeki 7 maçta 10 puan topladı.
Çaykur Rizespor'un ise 1 maç eksiğiyle 5 puanı bulunuyor.
Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in tedavilerine devam ediliyor.
