Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Kaş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçe merkezi ve mahallelerde kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarını bulunduğu yerden çıkarmakta güçlük yaşarken, belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Sağanak sırasında vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, esnaf dükkanlarının önünde biriken suları tahliye etmeye çalıştı.
Trafikte ise yer yer aksamalar meydana geldi.
