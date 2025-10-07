Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak ve fırtına sebebiyle sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.
Kalkan Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının denize ulaşmasıyla su farklı renge büründü.
