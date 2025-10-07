Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 19:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak ve fırtına sebebiyle sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

        Kalkan Mahallesi'nde ise yüksek kesimlerden gelen yağmur sularının denize ulaşmasıyla su farklı renge büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade

        Benzer Haberler

        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Kaş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Kaş'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Antalya'da Manavgat susamında hasat dönemi başladı
        Antalya'da Manavgat susamında hasat dönemi başladı
        Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da sosyal medyadan dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
        Kumluca'da giysi kumbarası sayısı 41'e yükseldi
        Kumluca'da giysi kumbarası sayısı 41'e yükseldi