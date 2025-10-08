Antalyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmasıyla süren antrenmanı, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ile beraberindeki yöneticiler takip etti.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada 4 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.