        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        ABD'li hemşire ile hostes arkadaşı Antalya'da sağlıklarına kavuştu

        AYŞE YILDIZ - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uzun yıllardır cilt problemi yaşayan hemşire ile hostes arkadaşı, Antalya'da yapılan tedaviyle şikayetlerinden kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:01
        ABD'li hemşire ile hostes arkadaşı Antalya'da sağlıklarına kavuştu
        AYŞE YILDIZ - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) uzun yıllardır cilt problemi yaşayan hemşire ile hostes arkadaşı, Antalya'da yapılan tedaviyle şikayetlerinden kurtuldu.

        Washington'da yaşayan seboriazis (sedef yağlı pullanma) hastası hostes Samantha Cotton ile seboreik keratoz (iyi huylu cilt lekeleri) şikayeti olan hemşire Angela Smith, bir yıl önce yakınlarının tedavi görüp memnun kaldığı Antalya'daki merkezle iletişime geçti.

        Ciltlerindeki problemlerin fotoğrafları ile tahlil sonuçlarını kliniğin sahibi dermatolog Doç. Dr. Hüray Hügül'e gönderen Cotton ile Smith, tedavi olabileceklerini öğrenince Antalya'ya geldi.

        Birkaç seans tıbbi tedavinin yanı sıra enerji bazlı cihazlar ve lazer teknolojisiyle yapılan uygulamalardan sonra iki hasta, şikayetlerinden kurtuldu.

        - "Kendimi güvende hissettim"

        Hemşire Angela Smith, AA muhabirine, cildinde uzun yıllardır renk değişiklikleri, iz bırakan benleri ve kabarıklıklar olduğunu söyledi.

        Tedavi görmesine rağmen istediği sonucu alamadığını ifade eden Smith, "Antalya'daki merkezle iletişim kurdum, tedavinin nasıl yapılacağını uzun uzun anlattılar. Tedavi sürecinde anlık bilgilendirildiğim için kendimi güvende hissettim. Tedavi sonuçlarından çok memnunum. Türkiye hem tıbbi hem estetik hem kozmetik hem cerrahi tedavilerde oldukça iyi. Biz de Amerika'dan gelerek, tedavilerimizi olduk." diye konuştu.

        Samantha Cotton da bir yıl önce kuzeninin Antalya'da tedavi gördüğünü, onun önerisi üzerine klinikle iletişime geçtiğini kaydetti.

        Daha önce tatil için geldikleri Antalya'da bu sefer tedavi olduğunu belirten Cotton, "Yüzümdeki sorunlar nedeniyle dermatolog arıyordum. Geçen sene kuzenim burada tedavi oldu ve memnun kaldı. Güler yüzlü bir ekip vardı, tedaviden sonra çok iyi hissediyorum." ifadesini kullandı.

        - "Bunların bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor"

        Dermatolog Doç. Dr. Hüray Hügül ise iki hastanın kendisiyle irtibata geçince önce sonuçlarını ve cildin fotoğraflarını isteyerek değerlendirdiklerini, tedavi edebileceğini görünce hastaları çağırdıklarını söyledi.

        Uyguladıkları tedavilerle dermatolojik açıdan hastaları iyileştirdiklerine dikkati çeken Hügül, şunları kaydetti:

        "Zor bir tedavi. Çözüm bulduğumuz için mutluyuz. Türk doktorları olarak en iyi hizmeti sunmaya çalıştık. Deri ve zührevi hastalıkların tedavisi konusunda bu kadar iyi hizmet sunulduğunu öğrenince bizimle bağlantıya geçtiler. Kendilerine ayrıntılı şekilde anlattık ve tedavilerini gerçekleştirdik. Seboriazis ve seboreik keratoz, güneşin ultraviyole etkileri arttığından ileride cilt hastalıklarında artış ve bazen de kötüye gidiş oluyor. Onun için bunların bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor."

        Hügül, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'ya kadar faklı ülkelerden hastaların geldiğini sözlerine ekledi.

